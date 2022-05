Ibrahimovic raduna tutti nello spogliatoio | il discorso da brividi dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lo svedese, che di trofei ne ha vinti, e vanta 5 Scudetti nel suo palmares, ha voluto chefosserotiper unda: “chiamaqua! Voglioqua! No raga tranquilli non smetto“, ha esordito, tra le risate di compagni e dirigenti. “Quando abbiamo iniziato il primo giorno, quando sono arrivato io, non tanti hanno creduto in noi. Quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato siamo diventati un gruppo, e così è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d’Italia, voglio ringraziare i giocatori e, parlo a nome di, vogliamo ringraziare anche Paolo, Ricky e Ivan. Non è stato facile, ma abbiamo lottato come ...