Ibrahimovic | «Quando sono tornato tanti ridevano | il Milan aveva bisogno di un pilota»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha vinto lo scudetto e gran parte del merito va, oltre che alla compattezza della squadra e all’aver saputo crescere gioiellini come Tonali e Leao, anche ai “vecchi” del gruppo, come Giroud e. Zlatan ieri è andato a ritirare la medaglia con un sigaro in bocca e una bottiglia di spumante sulla spalla per festeggiare. Al termine delle celebrazioni ha rilasciato alcune dichiarazioni. «Questo è lo scudetto più soddisfacente della mia carriera perchéalmi è stato ricordato che rischiavo di fare peggio, di fallire. Avevo promesso di riportare il club al top e di vincere lo scudetto:e invece ciriuscito. Quest’anno ho sofferto troppo, ma non scendo nei dettagli: nei prossimi ...

