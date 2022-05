I promossi e bocciati di Forza Italia a Napoli dopo il ciclone Berlusconi (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Cosa resta del ciclone Berlusconi dopo la convention di Forza Italia a Napoli? Al di là delle passeggiate a Marechiaro, sul lungomare, le tavolate con la confidenza che sta cercando casa a Capri, che umori lascia nella base azzurra il Cavaliere? Nel day after la Mostra d’Oltremare, chi non gode di grosse simpatie tra i suoi è il deputato Carlo Sarro: zero pullman dalla sua Piedimonte Matese nonostante il fatto che il casertano storicamente sia un territorio dove Forza Italia ha un grande bacino di voti. Antonio Pentangelo, il coordinatore provinciale del partito, invece, assieme a quello regionale Mimmo De Siano, si è ritagliato un ruolo per Forza di cose più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Cosa resta della convention di? Al di là delle passeggiate a Marechiaro, sul lungomare, le tavolate con la confidenza che sta cercando casa a Capri, che umori lascia nella base azzurra il Cavaliere? Nel day after la Mostra d’Oltremare, chi non gode di grosse simpatie tra i suoi è il deputato Carlo Sarro: zero pullman dalla sua Piedimonte Matese nonostante il fatto che il casertano storicamente sia un territorio doveha un grande bacino di voti. Antonio Pentangelo, il coordinatore provinciale del partito, invece, assieme a quello regionale Mimmo De Siano, si è ritagliato un ruolo perdi cose più ...

Advertising

anteprima24 : ** I promossi e bocciati di Forza Italia a #Napoli dopo il ciclone #Berlusconi ** - sportli26181512 : Top e Flop portieri: trionfa Maignan, rivelazione Provedel, male Cragno: Top e Flop portieri: trionfa Maignan, rive… - J_pablo99 : RT @BallNcaa: Tante sorprese alla Combine: c’è chi delude come Keels e chi si guadagna il primo giro come Williams e Braun. Occhio alle quo… - meltinpoz : RT @BallNcaa: Tante sorprese alla Combine: c’è chi delude come Keels e chi si guadagna il primo giro come Williams e Braun. Occhio alle quo… - BallNcaa : Tante sorprese alla Combine: c’è chi delude come Keels e chi si guadagna il primo giro come Williams e Braun. Occhi… -