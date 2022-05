(Di lunedì 23 maggio 2022) Alcuni gruppi anticapitalisti si stanno organizzando per andarci in massa in segno di protesta contro le disuguaglianze

Advertising

ilpost : I milionari dell’esclusiva isola tedesca di Sylt potrebbero avere l’estate rovinata -

quoted business

...ai tantissimi sardi che lavoravano e lavorano innelle ...e lavorano innelle ville e sugli yacht dei... ma anche il resto'anno con 14 mensilità. Se lei pensa che uno ...Il fondo Investcorp ha l'a trattare con la famiglia ...per fare plusvalenza Chi si aspetta investimenti ultra -... Ma ancora non è fatta, va prima attesa l'ufficialità'accordo. ... In Italia produce ricavi milionari, ma è senza personale e non ha pagato un euro di tasse (fino a ieri)