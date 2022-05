I migliori film sul tennis (e le serie) da vedere in tempi di tornei su terra rossa (Di lunedì 23 maggio 2022) Diciamolo, non c'è mai stato grande amore tra il cinema e il tennis. Eppure ci sono dei film sul tennis che vale la pena di vedere, perché sono belle storie anche al di là del gesto atletico. In particolare in questo momento in cui i successi di tennisti come Sinner, Sonego, Berrettini e Fognini ci spingono a sognare come ai tempi di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Intanto vi consigliamo su Sky la docu-serie Una squadra e altri 5 film sul tennis da guardare in concomitanza con le partite live del Rolland Garros (e non solo). I film sul tennis (e le serie) da non perdere Una squadra (2021) La docu-serie di Domenico Procacci (dal 14 maggio su Sky Documentaries) ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Diciamolo, non c'è mai stato grande amore tra il cinema e il. Eppure ci sono deisulche vale la pena di, perché sono belle storie anche al di là del gesto atletico. In particolare in questo momento in cui i successi diti come Sinner, Sonego, Berrettini e Fognini ci spingono a sognare come aidi Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Intanto vi consigliamo su Sky la docu-Una squadra e altri 5sulda guardare in concomitanza con le partite live del Rolland Garros (e non solo). Isul(e le) da non perdere Una squadra (2021) La docu-di Domenico Procacci (dal 14 maggio su Sky Documentaries) ...

