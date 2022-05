(Di lunedì 23 maggio 2022) Johnè ilpiù pagato tra le società italiane quotate innel 2021. Tra stipendio, bonus e premi in azioni ha guadagnato la cifra di 35,2 milioni di euro al lordo delle tasse, più o meno lo stipendio di circa 1.200 lavoratori, se prendiamo come riferimento la busta paga media dei dipendenti L'articolo

Advertising

Satcom95812495 : RT @geascanca: Oggi il @fattoquotidiano pubblica una ottima doppia pagina con gli stipendi dei manager nel 2021 (spoiler: John Elkann ha pr… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie I manager più pagati di Borsa: Elkann in testa: John Elkann è il manager più pagato tra le societ… - CalcioFinanza : I manager più pagati di Borsa nel 2021: Elkann davanti a tutti, nella top 10 anche Tavares (ad Stellantis) e Camill… - thecoolmauri : RT @geascanca: Oggi il @fattoquotidiano pubblica una ottima doppia pagina con gli stipendi dei manager nel 2021 (spoiler: John Elkann ha pr… - RobertoZambon12 : RT @geascanca: Oggi il @fattoquotidiano pubblica una ottima doppia pagina con gli stipendi dei manager nel 2021 (spoiler: John Elkann ha pr… -

L'HuffPost

In questa edizione di maggio 2022, a Davos intervengonodi 50 capi di Stato e di Governo, con ... Anche idelle società nazionali di punta sono a Davos, come Andrea Illy (Illycaffè), Paolo ..."Supportare un progetto come Chelonia " dichiara Annalaura Giacchetta , marketingNestlè ... ma ci permette anche di sensibilizzare l'uomo a comportamentivirtuosi e sostenibili. Da tempo ... Nabiullina invia un messaggio in codice ai russi: le sanzioni funzionano, sarete più poveri (di M. Di Pace)