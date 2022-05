I costumi dell’estate sono preziosi come un gioiello (Di lunedì 23 maggio 2022) I costumi da bagno estate 2022 amano il lusso e lo dimostrano senza pudori. Svelano venature di lurex e si coprono di paillette come quelli di Oséree, amatissimi anche da Rihanna. Che li ha sfoggiati lo scorso aprile per le sue vacabze alle Barbados. Accecano con cristalli e pavé scintillanti, come quelli di Reina Olga e Fisico. Da Dolce & Gabbana mettono in mostra superfici metalliche che sembrano liquide. Mentre quelli firmati Zimmermann sfoggiano scenografici volant dalle stampe floreali che sembrano corolle primaverili. Tagli asimmetrici e maxi volant per i costumi da bagno estate 2022 firmati Zimmermann. Non solo bikini. sono infatti i costumi interi a dare il meglio con questa tendenza. Nella loro silhouette classica, ma anche in una versione più contemporanea. ... Leggi su amica (Di lunedì 23 maggio 2022) Ida bagno estate 2022 amano il lusso e lo dimostrano senza pudori. Svelano venature di lurex e si coprono di paillettequelli di Oséree, amatissimi anche da Rihanna. Che li ha sfoggiati lo scorso aprile per le sue vacabze alle Barbados. Accecano con cristalli e pavé scintillanti,quelli di Reina Olga e Fisico. Da Dolce & Gabbana mettono in mostra superfici metalliche che sembrano liquide. Mentre quelli firmati Zimmermann sfoggiano scenografici volant dalle stampe floreali che sembrano corolle primaverili. Tagli asimmetrici e maxi volant per ida bagno estate 2022 firmati Zimmermann. Non solo bikini.infatti iinteri a dare il meglio con questa tendenza. Nella loro silhouette classica, ma anche in una versione più contemporanea. ...

