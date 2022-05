I birrifici italiani raccolgono la sfida dell’ecosostenibilità

(Di lunedì 23 maggio 2022) La birra è tra le bevande alcoliche più bevute dagli(nel 2018 ne abbiamo consumati 20 milioni di ettolitri), nonché una delle più amate in tutto il mondo. La sua produzione è cresciuta del 23% tra il 2010 e il 2020 – l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati forniti dall’Associazione Nazionale dei produttori della Birra e del Malto (AssoBirra) – e il comparto produttivo può contare, in Italia, su oltre 900 imprese e 115.000 occupati. Il valore condiviso generato dalla birra, stando ai dati del 2019, ammontava a 9,5 miliardi di euro: il 18% era concentrato nella produzione, mentre la restante parte era suddivisa tra distribuzione, vendita e consumo finale. Il settore ha risentito, come molti altri, delle ricadute e delle contrazioni derivanti dalla pandemia da covid-19: dalla chiusura obbligata dei punti di ristoro alla riduzione delle spese individuali ...

