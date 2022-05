(Di lunedì 23 maggio 2022)è undiin onda il 29 maggio 2022 su Speciale TG1 – Rai 1 in seconda serata A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di, uno dei più lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare a superarlo. L’Holiday Inn di, “casa” di molti corrispondenti stranieri e troupe televisive ascolterà e unirà queste storie.ripercorre insieme ai suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex-Jugoslavia per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel ...

Advertising

361_magazine : Hotel Sarajevo, su Rai 1 il film documentario di Barbara Cupisti - futureal1234 : 'HOTEL SARAJEVO', su: Speciale TG1 - Rai 1 - dedinus : ‘Hotel Sarajevo’, documentario sulla guerra vista a trent’anni dall’assedio - -

... Almedina Vejzagi, Zoran Herceg Genere: documentario Produzione: Italia, 2022 Durata: 90 minuti Distribuzione: Rai 1 Data uscita: in onda su Rai 1 il 29 maggio "" è una prima ...Barbara Cupisti "" Servizio di Marcello CasalinoHotel Sarajevo è un film documentario di Barbara Cupisti in onda il 29 maggio 2022 su Speciale TG1 – Rai 1 in seconda serata A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei ...Hotel Sarajevo: un docufilm di Barbara Cupisti in onda su Rai 1 per ricordare l’assedio di Sarajevo iniziato nel 1992 durato quattro anni Sarà ricordato come l’assedio più lungo della storia contempor ...