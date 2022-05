Home Restaurant - Invito a cena con giudizio: Giorgio Locatelli ci parla del suo nuovo cooking show (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo Chef Giorgio Locatelli ci ha parlato di Home Restaurant - Invito a cena con giudizio, il nuovo cooking show che lo vede protagonista, in prima visione su TV8, dal lunedì al venerdì alle 17:30. Cibo e ambiente. Due cose che vanno spesso a braccetto e che trovano una sintesi in Home Restaurant - Invito a cena con giudizio, il nuovo cooking show prodotto da Banijay Italia, in cui due coppie di appassionati di cucina si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria. Alla conduzione troviamo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Lo Chefci hato dicon, ilche lo vede protagonista, in prima visione su TV8, dal lunedì al venerdì alle 17:30. Cibo e ambiente. Due cose che vanno spesso a braccetto e che trovano una sintesi incon, ilprodotto da Banijay Italia, in cui due coppie di appassionati di cucina si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria. Alla conduzione troviamo ...

