Home Restaurant è il nuovo preserale di Tv8 con lo chef Giorgio Locatelli (Di lunedì 23 maggio 2022) Giorgio Locatelli Home Restaurant è il nuovo cooking show in cui appassionati di cucina e chef amatoriali si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria, in onda da oggi dal lunedì al venerdì alle ore 19.15, su TV8. Alla conduzione il giudice di Masterchef Giorgio Locatelli. In ogni episodio due chef amatoriali e i loro rispettivi sous chef apriranno le porte della propria casa per dimostrare a chef Locatelli di essere dei veri Home chef. La sfida vedrà le due coppie contrapposte in un duello all’ultimo piatto, ma non solo: seguendo il tema della puntata, dovranno ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)è ilcooking show in cui appassionati di cucina eamatoriali si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria, in onda da oggi dal lunedì al venerdì alle ore 19.15, su TV8. Alla conduzione il giudice di Master. In ogni episodio dueamatoriali e i loro rispettivi sousapriranno le porte della propria casa per dimostrare adi essere dei veri. La sfida vedrà le due coppie contrapposte in un duello all’ultimo piatto, ma non solo: seguendo il tema della puntata, dovranno ...

