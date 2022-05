Hockey ghiaccio, Mondiali maschili 2022: 5-2 tra Kazakistan e Italia, gli azzurri retrocedono in Division 1 (Di lunedì 23 maggio 2022) Termina 5-2 il match tra Kazakistan e Italia, partita valevole per la settima giornata del gruppo A dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Una grande vittoria per il Kazakistan quella ottenuta all’Helsinki Ice Hall, che permette ai kazaki di rimanere in Top Divison e condanna invece gli azzurri a retrocedere in Division 1. La partita viene decisa dalle reti di Valk, Orekhov, Asetov, Starchenko e Mikahilis per il Kazakistan, di McNally e Diego Kostner quelle azzurre. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita gli azzurri provano ad avere in mano il pallino del gioco, ma è il Kazakistan ad avere le migliori occasioni. Nel corso dei primi due minuti di match, infatti, ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Termina 5-2 il match tra, partita valevole per la settima giornata del gruppo A deidisu. Una grande vittoria per ilquella ottenuta all’Helsinki Ice Hall, che permette ai kazaki di rimanere in Top Divison e condanna invece glia retrocedere in1. La partita viene decisa dalle reti di Valk, Orekhov, Asetov, Starchenko e Mikahilis per il, di McNally e Diego Kostner quelle azzurre. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita gliprovano ad avere in mano il pallino del gioco, ma è ilad avere le migliori occasioni. Nel corso dei primi due minuti di match, infatti, ...

