Hockey ghiaccio, Kazakistan-Italia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il programma, l’orario e la diretta streaming di Kazakistan-Italia, match valido per i Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. Settimo appuntamento per gli azzurri all’ Helsinki Ice Hall, in Finlandia. Squadre in campo questo pomeriggio, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. SEGUI LA diretta IL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’Italia RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Il programma, l’e ladi, match valido per idisu. Settimo appuntamento per gli azzurri all’ Helsinki Ice Hall, in Finlandia. Squadre in campo questo pomeriggio, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 15.20. Non è prevista una copertura tv. Le partite potranno essere seguite sul canale YouTube di IIHF. SEGUI LAIL CALENDARIO COMPLETO IL CALENDARIO DELL’RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Hockey, #Mondiali 2022: #Svezia e #Svizzera vincono e conquistano il pass per i quarti - dricci73 : RT @Radio24_news: Quando il calcio rompe il ghiaccio: il caso Sudtirol! #Olympia di @dricci73 ogni domenica alle 16.30 e in replica ogni… - sportface2016 : #Hockey su ghiaccio, #Mondiali 2022: la #Germania supera il Kazakistan, UK ko con la #Lettonia - Radio24_news : Quando il calcio rompe il ghiaccio: il caso Sudtirol! #Olympia di @dricci73 ogni domenica alle 16.30 e in replica… - grisou79 : T’immagini? Insigne a Toronto, Mertens da Sarri e magari KK bianconero, tutto nella stessa estate… un film dell’orr… -