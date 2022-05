ho. Mobile passa all’attacco: solo 5.99 euro per 70 GB e chiamate illimitate (Di lunedì 23 maggio 2022) La compagnia telefonica virtuale ho. Mobile, ha attivato una nuova promozione molto interessante, una classica tariffa “operator attack”. Come facilmente intuibile si tratta di una promo che mira a rubare quanti più clienti possibile alla concorrenza, facendo leva su un ottimo pacchetto offerto e nel contempo su prezzi contenuti. ho- Mobile, 23/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come scrive Mondo Mobile Web, la nuova tariffa prevede un costo di soli 5.99 euro al mese in cambio di ben 70 gigabyte di traffico dati ogni mese. Ho. Mobile aveva già attivato una promo interessante negli scorsi giorni, leggasi BTL ho. 9,99 contro TIM, dal 16 maggio scorso, ed ora l’operatore virtuale brand consumere di Vodafone, ha deciso di promuovere questa nuova tariffa per sponsorizzare nel contempo i suoi punti ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) La compagnia telefonica virtuale ho., ha attivato una nuova promozione molto interessante, una classica tariffa “operator attack”. Come facilmente intuibile si tratta di una promo che mira a rubare quanti più clienti possibile alla concorrenza, facendo leva su un ottimo pacchetto offerto e nel contempo su prezzi contenuti. ho-, 23/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, come scrive MondoWeb, la nuova tariffa prevede un costo di soli 5.99al mese in cambio di ben 70 gigabyte di traffico dati ogni mese. Ho.aveva già attivato una promo interessante negli scorsi giorni, leggasi BTL ho. 9,99 contro TIM, dal 16 maggio scorso, ed ora l’operatore virtuale brand consumere di Vodafone, ha deciso di promuovere questa nuova tariffa per sponsorizzare nel contempo i suoi punti ...

Advertising

Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, nel saluto alla Serie A non c'è nemmeno l'onore delle armi: al Ferraris passa il Bologna 1-0 - - Grifoman1 : Genoa, nel saluto alla Serie A non c'è nemmeno l'onore delle armi: al Ferraris passa il Bologna 1-0 - … - mobileworld_it : - valkeasusi : @giulianol @Aokaze87 @Morrigh14917472 @FiLazzerini Sì, anche nell'idronimia si assiste all'indebolimento: Sequana >… - Eleven879 : @Quasialex @di_reddito Ci parla di eliminare il contante fa finta di non sapere che ha un giro tutto suo, non passa… -