Highlights Golden State Warriors-Dallas Mavericks 100-109 | gara-3 Playoff Nba VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Glidi. La-3 avvicinaalle Finals. Nella notte italiana, ihanno battuto iper 109-100 portandosi sul 3-0 nella serie. Curry è il migliore dei suoi con 31 punti con 10/20 dal campo, 5 rimbalzi e 11 assist. Grande prova anche per Andrew Wiggins con 27 punti, 11 rimbalzi e 11/20 al tiro. In evidenza anche Klay Thompson che mette a referto 19 punti. Non bastail solito Luka Doncic, che chiude con 40 punti a referto e 11 rimbalzi. SportFace.