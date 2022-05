Harry Styles non sa ballare come Jagger | dice Mick Jagger

Advertising

TIM_music : ? Il lunedì è più magico con una ??5 così strepitosa! Ecco le nuove uscite più ascoltate su #TIMMUSIC nel weekend ??… - team_world : Si può fotografare un’emozione? Sì. E te lo dimostriamo con questi scatti realizzati durante il pre-ascolto del nu… - MarcoMoriniTW : Dalle ore 21.00 di questa sera 35 store italiani apriranno le loro porte per #harryshouse Aperture notturne con ta… - oldtaleprincess : RT @oldtaleprincess: adore you di harry styles descrive così bene quello che provo per hee e dopo che ieri l’ha cantata vedere questo edit… - fr4n_longo : RT @imnosober: Vendo un biglietto per il concerto di Harry Styles all’unipol arena a bologna, il 25 luglio #cercobiglietti -

Mick Jagger non ci sta più: i continui confronti tra lui e la nuova leva del pop rock, il collega, stanno stretti alla leggendaria voce dei Rolling Stones. Il suo quindi finto 'erede' avrebbe solo una 'somiglianza superficiale con il mio io più giovane", ha dichiarato Jagger durante ...'s House dopo gli One Direction molto più che un "one hit wonder" Anche quest'anno una line up ricercata ed eclettica, degna delle migliori rassegne internazionali, un condensato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Mick Jagger e i paragoni con Harry Styles: 'Non ha la mia voce e non si muove come me' ...Mick Jagger mette un freno a chi dice che Harry Styles sia il nuovo lui: da tempo il cantante di “As It Was” viene paragonato al leader dei Rolling Stones, un po’ per l’atteggiamento simile durante le ...