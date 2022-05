Halsey smaschera la sua casa discografica | “Fanno questo anche ad altri cantanti | fa schifo!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 maggio 2022) A meno di un anno dal sul ultimo album, If I Can’t Have Love, I Want Power,sarebbe già pronta a dare il via ad una nuova era, ma qualcuno le sta mettendo i bastoni tra le ruote. La cantante di You Should be Sad in uno sfogo pubblicato su Tik Tok ha dichiarato di avere un brano che ama pronto per la pubblicazione, ma che la suale permetterà di rilasciarlo ad una sola condizione: che confezioni un video virale sulla piattaforma social cinese.senza girarci intorno ha detto che queste cose leschifo e che capitano a moltissimiartisti inperiodo. prima chloe bailey che rivela come gli artisti non guadagnano quasi nulla con la loro musica ma soltanto in caso producano pere ora ...