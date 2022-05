Guerra Ucraina, Mosca studia piano di pace inviato da Roma: “Forniremo valutazione” (Di lunedì 23 maggio 2022) Mosca sta studiando il piano ricevuto "di recente" da Roma per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. "Il piano non viene discusso tra Russia e Italia - ha precisato oggi alla stampa il vice ministro degli Esteri russi, Andrey Rudenko - l'abbiamo ricevuto di recente. Lo stiamo studiando. Quando avremo finito di analizzarlo, Forniremo una valutazione". La scorsa settimana il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha spiegato che il piano è stato "messo a punto dal corpo diplomatico italiano in stretto coordinamento con Palazzo Chigi", ed è stato "condiviso con gli sherpa del G7". Quindi lo stesso ministro ne ha parlato con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la sua visita, la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 maggio 2022)stando ilricevuto "di recente" daper una risoluzione pacifica del conflitto in. "Ilnon viene discusso tra Russia e Italia - ha precisato oggi alla stampa il vice ministro degli Esteri russi, Andrey Rudenko - l'abbiamo ricevuto di recente. Lo stiamondo. Quando avremo finito di analizzarlo,una". La scorsa settimana il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha spiegato che ilè stato "messo a punto dal corpo diplomatico italiano in stretto coordinamento con Palazzo Chigi", ed è stato "condiviso con gli sherpa del G7". Quindi lo stesso ministro ne ha parlato con il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la sua visita, la ...

Advertising

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - santegidionews : Marco Impagliazzo: 'Sono qui per dire grazie a tutti. La guerra contro l'Ucraina è piena di energia negativa, viole… - FrancescoTedes2 : RT @Avvenire_Nei: #PapaFrancesco definisce 'assurda' la guerra in Ucraina e chiede di salvaguardare il 'diritto sacro' della pace nell'udie… - RODOLFOSALVATOR : Se la Russia blocca le esportazioni alimentari in tutto il mondo dell Ucraina tale atto va considerato come dichia… -