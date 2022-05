Guerra Russia Ucraina | le notizie del giorno

(Di lunedì 23 maggio 2022) Truppe americane per difendere l'ambasciata a Kyiv Nella notte italiana il Wall Street Journal ha anticipato che il Pentagono starebbe pensando di inviare truppe speciali americane in. Funzionari militari e diplomatici ne stanno valutando l'invio di marines a Kyiv per sorvegliare l'ambasciata americana appena riaperta. Il presidente Biden non ha ancora presentato la proposta. Anche se le truppe sarebbero dispiegate solo per la difesa e la sicurezza dell'ambasciata, che si trova nel raggio dei missili russi, la loro presenza in un territorio insegnerebbe un'escalation rispetto alla promessa iniziale di Biden che nessun soldato americano sarebbe stato inviato nel paese. Nel Donba tra le 50 e le 100 vittime ucraine alOgnici sono tra le 50 e le 100 vittime ucraine nell'est, ha detto ...

...'. Il consigliere di Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un'intervista alla Reuters ripresa da Ukrinform ha ribadito che Kiev non è disposta a fare concessioni territoriali. 'La......è che nelle prime settimane di, prima che si compiessero atrocità, trovare una soluzione era relativamente semplice. Ora no: gli ucraini sentono di aver respinto i russi ma anche che la...Il capo dei negoziatori russi e assistente presidenziale Vladimir Medinsky: siamo pronti a continuare il dialogo. Ma la palla per ulteriori colloqui ...(Adnkronos) - “La guerra in Ucraina non è solo una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, ma rappresenta anche una minaccia per ...