Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Mosca prepara una nuova offensiva su Zaporizhzhia”. Zelensky: "Recuperare la Crimea? Centinaia di migliaia di morti". Lavrov: chi auspica la sconfitta della Russia non conosce la Storia (Di lunedì 23 maggio 2022) L’ex presidente ucraino Yanukovich condannato per tradimento. Nuovi aiuti militari, armi anche dall'Italia. Putin scampato a un attentato due mesi fa. Ergastolo per il primo militare russo processato. A Mariupol il processo contro i combattenti dell’Azovstal Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 23 maggio 2022) L’ex presidente ucraino Yanukovich condannato per tradimento. Nuovi aiuti militari, armi anche dall'Italia. Putin scampato a un attentato due mesi fa. Ergastolo per il primo militare russo processato. A Mariupol il processo contro i combattenti dell’Azovstal

Advertising

GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - MediasetTgcom24 : Zelensky: la Russia blocca 22 mln di tonnellate di grano, dateci le armi #ucraina #russia #azovstal #mariupol… - pdnetwork : La guerra scatenata dalla #Russia rischia di avere conseguenze ancora più dure sulle nostre economie. L’unico modo… - MEcosocialista : RT @francofontana43: Da una guerra all’altra. Non è ancora finita la guerra per procura contro la Russia che Biden, non pago, ne progetta u… - social_michele : RT @antoniogolfari: #Guerra Boris #Bondarev, un rappresentante della grande madre #Russia all'uffico #UN di Ginevra, si è dimesso usando qu… -