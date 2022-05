Guerra Russia-Ucraina | 200 morti sotto le macerie del grattacielo di Mariupol Kiev | “Mosca prepara una nuova offensiva su Zaporizhzhia” Svezia e Finlandia saranno al vertice Nato di giugno

Advertising

la Repubblica

... " L'incontro per porre fine allasarà solo direttamente con Putin , perché tutte le decisioni insono prese solo da lui ", ha detto il leader di Kiev nel video discorso al World ...... Il numero uno di Italia Viva era nello studio del programma Mediaset, e nell'occasione ha detto la sua sul possibile processo di pace fra Ucraina e: "Putin ha aperto questa" ha ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca: Russia reagirà a strutture Nato in Finlandia-Svezia. Mari… Martedì, 24 maggio 2022 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Zelensky: "In meno di tre mesi oltre 3000 attacchi aerei russi" (Agenzia Vista) Kiev, 24 maggio 2022 "Dal 24 febbraio l'esercito russo ha colpito l'Uc ...Il leggendario attore di Hollywood, cinque volte candidato al Premio Oscar e vincitore di una statuetta, non potrà più recarsi in Russia.