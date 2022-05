Guerra in Ucraina, la viceministra Dzhaparova: “Non cerchiamo scorciatoie per ingresso in Ue, non siamo ladri. Ma scorretto darci scadenze” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Secondo la Francia ci vorranno 15-20 anni per la nostra adesione all’Unione Europea? Noi crediamo non sia corretto darci delle date per l’ingresso in Ue”. Così, la viceministra degli Esteri Ucraina Emine Dzhaparova, risponde a una domanda de IlFattoquotidiano.it, a margine di una lectio magistralis all’Università Luiss di Roma. “Abbiamo dato tutte risposte all’Ue, la valutazione inizierebbe all’inizio di giugno e a fine giugno ci sarà un meeting dove i leader europei definiranno il nostro futuro. La mia nazione non è un ladro che cerca una scorciatoia per entrare in Ue, lo stiamo facendo dal 2014, stiamo facendo del nostro meglio. Diventare un membro Ue è un percorso e noi siamo pronti, ma porre questo tipo di messaggi su delle scadenze ci sembra come se ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Secondo la Francia ci vorranno 15-20 anni per la nostra adesione all’Unione Europea? Noi crediamo non sia correttodelle date per l’in Ue”. Così, ladegli EsteriEmine, risponde a una domanda de IlFattoquotidiano.it, a margine di una lectio magistralis all’Università Luiss di Roma. “Abbiamo dato tutte risposte all’Ue, la valutazione inizierebbe all’inizio di giugno e a fine giugno ci sarà un meeting dove i leader europei definiranno il nostro futuro. La mia nazione non è un ladro che cerca una scorciatoia per entrare in Ue, lo stiamo facendo dal 2014, stiamo facendo del nostro meglio. Diventare un membro Ue è un percorso e noipronti, ma porre questo tipo di messaggi su delleci sembra come se ci ...

Advertising

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - martaottaviani : ****Allerta thread #Putin #Ucraina #guerra 1/Di sotto trovate il testo integrale tradotto della lettera del diploma… - GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - teobaratto90 : RT @DeShindig: Boris Bondarev, consigliere russo alle Nazioni Unite a Ginevra si dimette e scrive una lettera durissima contro il suo Paese… - luigisa27514204 : RT @ZiaLulli1: dimissionario l'ambasciatore russo a Ginevra, contrario alla guerra in #Ucraina -