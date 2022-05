Guerra in Ucraina | dalle munizioni ai carri armati | per Kiev nuove armi da 20 Paesi fra cui l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022), artiglieria strategica, sistemi per la difesa costiera,e mezzi blindati. L’assistenza militare dell’Occidente all’non si ferma e durante la seconda riunione del Gruppo di contatto contro l’aggressione russa 20hanno annunciato nuovi aiuti alle forze di, tra i quali il capo del Pentagono Lloyd Austin ha ringraziato anche. “Circa ventihanno annunciato nuovi pacchetti di assistenza all’per combattere l’invasione delle forze russe nel vertice con gli alleati”, ha dichiarato il segretario alla Difesa americana in una conferenza stampa con il capo di stato maggiore congiunto, generale Mark Milley, subito dopo l’incontro che questa volta non è avvenuto nella base di Ramstein, ...