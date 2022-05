Guardiola ha reso normale l’eccezionale

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il romantico dirà che è vera magia, il cinico che è una profezia che si avvera da sola. Il risultato non cambia: pochi sport come il calcio sono in grado di ripetere la propria storia, creare parallelismi, dare l’impressione di far parte di qualcosa di più grande con tale inquietante precisione. Non stupisce che così tanti calciatori credano in buona fede nel destino. Insomma, quante probabilità c’erano che a dieci anni esatti da quel gol di Agüero, nella stagione del suo tristissimo ritiro, il Manchester City vivesse un finale di stagione quasi identico? Anzi, esattamente identico nel risultato (3-2 contro l’Aston Villa, come in quell’ultima partita contro il QPR), nel minutaggio di alcuni gol (69esimo lo 0-2 di Coutinho ieri, 66esimo l’1-2 di Mackie dieci anni fa), nella porta in cui è stato segnato il decisivo 3-2 (sì esatto, la stessa in cui segnò Agüerooo e se è per questo anche ...