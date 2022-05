Gualtieri | risorse e facoltà legislativa ma Roma non sarà Regione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)– “È molto importante che si faccia riferimento al tema delleadeguate finanziare perché poteri senzarischiano di essere non esercitabili, o perfino controproducenti. Infine è fondamentale che sia ben chiaro il ruolo di iniziativa diCapitale rispetto alle competenze legislative che ritiene utile e possibile esercitare.” “Fatte salve alcune materie perché non è pensabile chesi trasformi tout court in una. Infatti dal testo si escludono la Sanità e altre materie”. Così il sindaco della Capitale, Roberto, nel corso di un’audizione alla commissioneCapitale e Statuto, in merito al nuovo ordinamento diCapitale la cui proposta di legge è in via di definizione in Parlamento. ...