Gualtieri | da Regione urbanistica e turismo | ad Anas grandi strade

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – “C’è la disponibilità del presidente dellaLazio, Nicola Zingaretti, di adottare norme per portare a Roma nuovi poteri con legge regionale. Una cosa importante su temi come, ad esempio, l’.” “Penso poi a temi quali rifiuti,e governo territorio. Invece, in vista del Giubileo, per la manutenzione dei tratti urbani delleconsolari Roma potrebbe avvalersi del modello, ovvero un accordo di programma già sviluppato nei mesi scorsi per i lavori di riqualificazione di alcunea grande scorrimento”. “C’è anche il grande tema della programmazione e della realizzazione delle opere pubbliche- ha aggiunto- Occorre consentire a Roma Capitale di poter contare su procedure certe, nei tempi e negli esiti. Con riferimento ...

Ma Conte e il M5S, allain maggioranza con il centrosinistra, sono contrari al termovalorizzatore di Roma che vuol costruire il sindaco Dem Roberto, un'opera osteggiata anche dalla ...Tutto succede come se allaLazio non ci fosse Zingaretti e al Comune di Roma non ci fosse. La discussione sull'inceneritore è solo il solito inganno Pd per distrarre dai problemi ...