Governo: Letta, 'Salvini? Assolutamente impossibile andare avanti così' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Io sono esterrefatto quando leggo le dichiarazioni di Salvini che in teoria sostiene il Governo Draghi e che non passa giorno a fare la voce dell'opposizione. E trovo Assolutamente impossibile continuare così". così Enrico Letta all'incontro con il candidato sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. "Non consentiremo a Salvini di mettere a rischio i fondi europei del Pnrr". Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Io sono esterrefatto quando leggo le dichiarazioni diche in teoria sostiene ilDraghi e che non passa giorno a fare la voce dell'opposizione. E trovocontinuare".Enricoall'incontro con il candidato sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. "Non consentiremo adi mettere a rischio i fondi europei del Pnrr".

