Governo | Letta | ' M5S? Nulla a che vedere con quello che sta facendo Salvini'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "a checonche sta. Abbiamo alcune discussioni ma su temi che non sono quelli che mettono in discussione la possibilità di far arrivare o meno i fondi del Pnrr. Su questo credo ci sia una differenza marcata". Così Enricoa margine di un'iniziativa elettorale a Catanzaro.

Advertising

Adnkronos : #Letta: 'L'ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale'. #Pd - MariellaLoi : RT @MediasetTgcom24: Letta: 'Salvini ha superato il limite, a rischio l'azione di governo' #salvini #enricoletta #letta #lega #Pd https://… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'Salvini ha superato il limite, vicenda va chiarita' - - TV7Benevento : **Governo: Lega a Letta, 'chi pensa a ius soli o ddl Zan non aiuta Italia'** - - shineelite2 : RT @LaStampa: Letta, attacco a Salvini: “Mette a rischio la tenuta del governo e i finanziamenti del Pnrr” -

... il partito di Giorgia Meloni, l'unico all'opposizione delDraghi, è quotato al 22,5%. Secondo posto per il Partito Democratico: i dem di Enricosi attestano al 20 per cento, ben ...... l'incontro tra il segretario del Pd, Enrico, e il presidente del M5S Antonio Conte. La ... L'unico limite invalicabile per aggregare "Solo formazioni alternative aldelle destre". E ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Lo dico molto chiaramente: l'opposizione che Salvini sta facendo al governo ha superato il limite". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Catanzaro.Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando della discussione in merito al Dl Concorrenza. "Salvini che mette a rischio le risorse del Pnrr è incompatibile con il lavoro efficace e ...