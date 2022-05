Gli sguardi doppi di Mariella Bettineschi per la potenza femminile del mondo Dior (Di lunedì 23 maggio 2022) L’incontro Il 1° marzo l’allestimento dell’artista con la sua «The Next Era» alla sfilata parigina della maison. «La storia in una dimensione contemporanea, racconto la forza delle donne». Ora le opere in giro per il mondo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 23 maggio 2022) L’incontro Il 1° marzo l’allestimento dell’artista con la sua «The Next Era» alla sfilata parigina della maison. «La storia in una dimensione contemporanea, racconto la forza delle donne». Ora le opere in giro per il

Advertising

Manuela30037333 : fandom ormai da mesi, facendomi sorridere, amare di nuovo la vita. Attraverso gli sguardi d'amore di Jess e Barù ho… - claresmiths : @GustavoMichele6 @berardino Speriamo bene. Comunque e’ vero, vedere carri armati distrutti fa molto meno male che v… - GinaDi15 : Se starnuti o tossisci gli sguardi attorno ti inceneriscono. Se ti gratti pure non hai più scampo... Gli allergici… - Morretz97 : RT @Alessandra_PD10: non gli auguro rottura di crociati o robe del genere perché non esiste proprio. ma da oggi da parte mia avrai zero ris… - Tiarossi2 : RT @Alessandra_PD10: non gli auguro rottura di crociati o robe del genere perché non esiste proprio. ma da oggi da parte mia avrai zero ris… -