Giulini contro Caressa: “Hai fatto un’infamata, non parlo con te” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Caressa, a te non rispondo. Sei stato il primo a farci un’infamata la settimana scorsa. Non ho niente da dirti”. Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, si rivolge così a Massimo Caressa su Sky Sport dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B. Il presidente rossoblu ce l’ha con il giornalista per la diffusione di una notizia che reputa infondata: “La settimana scorsa, senza verificare e senza chiedere niente a nessuno, hai detto che il Cagliari stava passando di proprietà. Avresti potuto verificare”. “Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano controllato. Non è un’infamata: se un giornalista ha un’informazione dalle sue fonti, la dice. Se lei pensa che riportare una notizia sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “, a te non rispondo. Sei stato il primo a farcila settimana scorsa. Non ho niente da dirti”. Tommaso, presidente del Cagliari, si rivolge così a Massimosu Sky Sport dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B. Il presidente rossoblu ce l’ha con il giornalista per la diffusione di una notizia che reputa infondata: “La settimana scorsa, senza verificare e senza chiedere niente a nessuno, hai detto che il Cagliari stava passando di proprietà. Avresti potuto verificare”. “Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevanollato. Non è: se un giornalista ha un’informazione dalle sue fonti, la dice. Se lei pensa che riportare una notizia sia ...

