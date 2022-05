Giulia Salemi lancia il suo grintoso brand | “Il mio nuovo mondo…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)stupisce i fan con la sua collezione. L’ex gieffinail suo“Goldsand”: ecco le sue parole La nota influencersta realizzando diversi suoi sogni. Grazie all’amore e all’affetto che riceve quotidianamente dai suoi fan, l’ex gieffina sta vivendo un periodo magico. Questo 2022 è davvero speciale per i Prelemi,e Pierpaolo stanno volando con le loro carriere e col proprio talento. Genuini e solari, entrambi stanno donando tutto l’amore verso i nuovi progetti. Mentre Pierpaolo Pretelli sta proseguendo l’avventura in radio come speaker radiofonico,non si è più fermata realizzando ben due progetti. Le fan dell’amatissimasono entusiaste di queste due novità che usciranno a ...

Advertising

Dany39055297 : RT @EmJa1115: Orgogliosi di te Giulia Salemi #prelemi #goldsand - imieibabbalei : Non è solo un brand comunissimo che ha lanciato, Giulia Salemi in ogni cosa che fa ha la capacità di farci osare pe… - YseFrancy : RT @361_magazine: - My_loves_4ever : RT @teamsalemioff: #GoldSand il nuovo Brand esclusivo di Giulia Salemi è finalmente realtà.?? È disponibile il sito dello shop online ??????????… - alessia23_06 : RT @361_magazine: -

si prende i riflettori e sfila come una diva a Cannes 2022 , tra star e celebrities mondiali. La 29enne sulla Croisette punta su un look glamour e chic. 'Mi sento una principessa ..., il look sfoggiato al Festival di Cannes piace ai fan: il prezzo è da urlo. Argomenti trattati: il look di Cannes Marca e prezzo del look diIl look della ...Giulia Salemi stupisce i fan con la sua collezione. L'ex gieffina lancia il suo brand "Goldsand": ecco le sue parole ...Giulia Salemi è inarrestabile. Dal lontano 2014, anno del suo terzo posto a Miss Italia, l'influencer e conduttrice non si è mai fermata. Prima su reti minori, poi sui canali della tv generalista, l'i ...