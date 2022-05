Giudice Sportivo Serie A: multa allo Spezia, tutti gli squalificati (Di lunedì 23 maggio 2022) dopo la 38esima giornata di campionato In seguito all’ultima giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha deliberato una multa di 2 mila euro allo Spezia per aver ritardato di tre minuti il l’inizio del secondo tempo del match col Napoli. Squalifica per una giornata effettiva (da scontare nella prossima stagione) per Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Ceccherini (Verona), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Rabiot (Juventus). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) dopo la 38esima giornata di campionato In seguito all’ultima giornata diA ilha deliberato unadi 2 mila europer aver ritardato di tre minuti il l’inizio del secondo tempo del match col Napoli. Squalifica per una giornata effettiva (da scontare nella prossima stagione) per Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Ceccherini (Verona), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Rabiot (Juventus). L'articolo proviene da Calcio News 24.

