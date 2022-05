Giudice sportivo, in 10 salteranno la prima giornata del campionato 22/23 (Di lunedì 23 maggio 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la trentottesima giornata della Serie A 2022/2023 Sono 10 i giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo l’ultima giornata della Serie A 2022/2023: per loro il campionato 22/23 inizierà dalla seconda giornata. Ecco l’elenco dei giocatori fermati: Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Ceccherini e Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Rabiot (Juventus). L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Le decisioni deldopo la trentottesimadella Serie A 2022/2023 Sono 10 i giocatori fermati daldopo l’ultimadella Serie A 2022/2023: per loro il22/23 inizierà dalla seconda. Ecco l’elenco dei giocatori fermati: Altare (Cagliari), Buongiorno (Torino), Freuler (Atalanta), Kean (Juventus), Lopez (Sassuolo), Ceccherini e Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Rabiot (Juventus). L'articolo proviene da intermagazine.

