(Di lunedì 23 maggio 2022) Al momento della premiazione è sbucato dal tunnel degli spogliatoi con una magnum di Franciacorta tra le braccia, cullata quasi come fosse un neonato. Monsieurnon si sarà dispiaciuto che non ...

KRUNIC 6,5per tutti i ruoli. Non sempre centrato nella prestazione, ma tanto più utile di ...9 La via francese al potere. Il Milan francese è stato colonna vertebrale della squadra e lui, ..., l'dei gol pesanti, importanti, decisivi. Lungo la stagione ne ha messi a segno diversi e quindi sì, il fatto che abba stappato il match con una doppietta ha una logica assoluta. Due gol ... Giroud, l’uomo dei gol pesanti sei sempre tu. Niente Ibra Ci pensa Olivier GRUPPO UNITO - E' difficile trovare l'uomo copertina in una vittoria del genere perchè ... ma anche dei più esperti come Ibrahimovic, Kjaer e Giroud che hanno tenuto per mano e accompagnato fino alla ...Lo scudetto del Milan è tutto in un abbraccio. Quello che Stefano Pioli riserva ai suoi uomini dopo l’ultima cavalcata vincente con il Sassuolo. È l’abbraccio intenso di un padre, di un fratello maggi ...