Giro d’Italia 2022, ventesima tappa Belluno-Marmolada Passo Fedaia: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 23 maggio 2022) Sabato 28 maggio è il giorno dell’ultimo tappone di montagna al Giro d’Italia 2022, la ventesima tappa porta infatti la corsa rosa da Belluno alla Marmolada e più precisamente al Passo Fedaia, dopo 167 chilometri che si preannunciano davvero durissimi. I corridori infatti dovranno superare altri due GPM prima della salita finale, soprattutto è in programma la Cima Coppi del Passo Pordoi con i suoi 2239 metri di altitudine. Una giornata assolutamente da non perdere. Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E streaming – Il gruppo prenderà il via da Belluno alle ore 12:25 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo in vetta al ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Sabato 28 maggio è il giorno dell’ultimo tappone di montagna al, laporta infatti la corsa rosa daallae più precisamente al, dopo 167 chilometri che si preannunciano davvero durissimi. I corridori infatti dovranno superare altri due GPM prima della salita finale, soprattutto è in programma la Cima Coppi delPordoi con i suoi 2239 metri di altitudine. Una giornata assolutamente da non perdere.: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E– Il gruppo prenderà il via daalle ore 12:25 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo in vetta al ...

Advertising

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - giroditalia : ?? Yet another prestigious name has abandoned the race. It is @tom_dumoulin, winner of Giro d’Italia back in 2017.… - SocialbeatT : Arriva il Giro d'Italia in 25 comuni bresciani: così cambia la viabilità ???? Per gli aggiornamenti:… - soloiltoro : RT @SMaglia: Bello il Giro d'Italia -