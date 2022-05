Giro di Campania in Rosa, Martina Fidanza fa sua anche la terza e ultima tappa (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Giro di Campania in Rosa si è chiuso con il secondo successo in tre tappe per Martina Fidanza. La 22enne di Brembate Sopra ha infatti dominato la prova finale di Caivano superando in volata la brianzola Sara Fiorin (Team Gauss – Fiorin) e la bresciana Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria). A segno già nella cronometro inaugurale, Fidanza ha sfruttato le proprie doti da velocista in uno sprint particolarmente avvincente che ha visto la portacolori delle Fiamme Oro imporsi al photofinish e aggiudicarsi la maglia ciclamino dedicata alla classifica a punti. L’arrivo nella cittadina napoletana è stata l’occasione per festeggiare il successo finale di Gaia Realini che ha condotto il team Isolmant-Premac-Vittoria sul gradino più alto del podio. La pescarese della formazione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Ildiinsi è chiuso con il secondo successo in tre tappe per. La 22enne di Brembate Sopra ha infatti dominato la prova finale di Caivano superando in volata la brianzola Sara Fiorin (Team Gauss – Fiorin) e la bresciana Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria). A segno già nella cronometro inaugurale,ha sfruttato le proprie doti da velocista in uno sprint particolarmente avvincente che ha visto la portacolori delle Fiamme Oro imporsi al photofinish e aggiudicarsi la maglia ciclamino dedicata alla classifica a punti. L’arrivo nella cittadina napoletana è stata l’occasione per festeggiare il successo finale di Gaia Realini che ha condotto il team Isolmant-Premac-Vittoria sul gradino più alto del podio. La pescarese della formazione ...

