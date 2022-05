Giovanni Falcone, tutto quello che non torna sulla strage di Capaci 30 anni dopo. L’esplosivo, i buchi neri e i mandanti esterni (mai trovati) (Di lunedì 23 maggio 2022) La domanda senza risposta se la pongono subito, ai più alti vertici dello Stato. “Senza invadere il campo di chi deve investigare e far giustizia, ci si chiede: ma è solo mafia, questa?”. E’ il 24 maggio del 1992, una domenica, ma il Parlamento si riunisce lo stesso. In calendario c’è l’ennesima votazione – la sedicesima – per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. quello scrutinio, però, viene rinviato: il giorno prima è stato assassinato Giovanni Falcone. Il presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, prende la parola per ricordare le vittime della strage di Capaci e decide d’infilare nel suo discorso quella domanda: è solo mafia quella? Trent’anni dopo una risposta ancora non c’è. La versione pacificata – Sulle stragi, infatti, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) La domanda senza risposta se la pongono subito, ai più alti vertici dello Stato. “Senza invadere il campo di chi deve investigare e far giustizia, ci si chiede: ma è solo mafia, questa?”. E’ il 24 maggio del 1992, una domenica, ma il Parlamento si riunisce lo stesso. In calendario c’è l’ennesima votazione – la sedicesima – per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.scrutinio, però, viene rinviato: il giorno prima è stato assassinato. Il presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, prende la parola per ricordare le vittime delladie decide d’infilare nel suo discorso quella domanda: è solo mafia quella? Trent’una risposta ancora non c’è. La versione pacificata – Sulle stragi, infatti, si è ...

