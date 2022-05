Giovanni Falcone, a 30 anni dalla morte il ricordo di Giovanni Paparcuri (Di lunedì 23 maggio 2022) , ex consulente informatico del pool antimafia Oggi, 23 maggio 2022, ricorre il trentennale della Strage di Capaci, dove persero la vita il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, che era in auto con lui. Persero la vita anche i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, che viaggiavano nell’auto che anticipava quella di Falcone. L’attentato, di matrice mafiosa, fu compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 sull’autostrada A29, nei pressi di Capaci, con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo. Dopo 30 anni dalla strage, seguita circa un mese dopo, dall’uccisione anche del collega e amico Paolo Borsellino, il ricordo dei due magistrati è sempre forte ed è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) , ex consulente informatico del pool antimafia Oggi, 23 maggio 2022, ricorre il trentennale della Strage di Capaci, dove persero la vita il giudice antimafia, la moglie Francesca Morvillo, che era in auto con lui. Persero la vita anche i tre uomini della scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, che viaggiavano nell’auto che anticipava quella di. L’attentato, di matrice mafiosa, fu compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 sull’autostrada A29, nei pressi di Capaci, con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 500 kg di tritolo. Dopo 30strage, seguita circa un mese dopo, dall’uccisione anche del collega e amico Paolo Borsellino, ildei due magistrati è sempre forte ed è ...

Advertising

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi del 1992, stasera a #CTCF da @fabfazio non perdetevi un importante momento con… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - robertosaviano : Questa settimana su @7Corriere Giovanni Falcone e Francesca Morvillo in un momento di vita normale. A 30 anni dalla… - FerrariTommi : RT @fanpage: Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice antimafia Giov… - autobussiere : Capaci , 23 maggio 1992 Trent’ anni sono passati da questa strage, nella quale furono assassinati: Giovanni Falcon… -