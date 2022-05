(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Il 24 maggio si celebra ladeipromossa da Europarc Federation con lo slogan ‘Noi siamo la Natura. Ripensare, riconnettere e ripristinare’. In Italia ladeisi svolge all’insegna dei cento anni compiuti dal sistema italiano delle aree protette, con i duenazionali più antichi, Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, che hanno recentemente celebrato, con Feder, il secolo di attività. In Italia ci sono 24Nazionali, 135Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 30 Aree Marine Protette, circa 400 Riserve regionali e una vasta rete di siti protetti, la maggior parte dei quali rientranti nella Rete Natura2000. Complessivamente abbiamo il 21% del ...

ladyonorato : Fresche di giornata, le ultime decisioni della Commissione Europea per “Ripotenziare l’Europa”… divertitevi: - fabiocaninoreal : Giornata mondiale contro l’omofobia celebrata in 130 Paesi. Una giornata che fu introdotta dall’Unione Europea nel… - zazoomblog : Giornata Europea dei Parchi obiettivo 30% di territorio protetto - #Giornata #Europea #Parchi #obiettivo - lifestyleblogit : Giornata Europea dei Parchi, obiettivo 30% di territorio protetto - - LocalPage3 : Giornata Europea dei Parchi, obiettivo 30% di territorio protetto -

Nell'89esimadella guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha accusato i russi di bloccare l'... mentre Francia e Germania dicono che per far entrare Kiev nell'Unioneci vorranno 15 o ...complessivamente positiva per i mercati europei , con gli investitori che accolgono con ... 53,5 punti) 10:00 Unione: PMI composito (atteso 55,3 punti; preced. 55,8 punti) 10:00 Unione ...(Adnkronos) - Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi promossa da Europarc Federation con lo slogan 'Noi siamo la Natura. Ripensare, riconnettere e ripristinare'. In Italia la Giornata ...In occasione della Giornata internazionale della donna l’8 marzo, l’autrice ucraina Oksana Zabuzhko si è rivolta al Parlamento europeo, a proposito della difficile situazione dei suoi concittadini ...