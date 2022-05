Ginnastica ritmica | World Cup Pamplona 2022 | Farfalle d’oro anche nelle finali di specialità

(Di lunedì 23 maggio 2022) Leincantano in Spagna. La squadra nazionale italiana di, dopo essersi imposta nella finale All-Around, si aggiudicale duedidellaCup di. Alessia Maurelli e compagne vincono la medaglianella finale ai 5 cerchi (36.050), precedendo le padrone di casa della Spagna (argento con 31.650) e l’Azerbaijan (terza con 31.00). Le azzurre poi si ripetono nel misto con palle e nastri, salendo sul gradino più alto del podio con 29.600, davanti a Bulgaria (28.700) e all’Azerbaijan (27.550). Le ragazze di Emanuela Maccarani confermano dunque l’ottimo stato di forma, a due settimane dalla Coppa del Mondo di Pesaro. Per quanto riguarda le individualiste, ...

Doppio titolo italiano per la Raffaello Motto, che si conferma ai vertici nazionali della ginnastica ritmica non solo con la prima squadra (seconda nella serie A1) ma anche con le ... Si è svolto a Sarnano, in provincia di Macerata, ai piedi dei Monti Sibillini, questo weekend, il Campionato Nazionale Squadre Allieve Gold 1 - 2 - 3 di ginnastica ritmica, con l'organizzazione della Ginnastica Fabriano. Tanti i club che hanno preso parte alla competizione, 73 società suddivise nelle tre categorie. Tra le Allieve Gold 1 ha trionfato l'... Ginnastica ritmica, le Farfalle firmano l'en-plein in World Challenge Cup. L'Italia vince le Finali di Specialità Le Farfalle incantano in Spagna. La squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, dopo essersi imposta nella finale All-Around, si aggiudica anche le due finali di specialità della World Cup di ... Eurogymnica non si ferma più. Dopo la conquista del Titolo Italiano di Serie A2, solo due mesi fa, le EGirls tornano sul gradino più alto del podio nazionale e lo fanno in terra marchigiana, nel picco ...