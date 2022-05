Gianni Morandi in giro per Palermo prima di ricordare Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) “Meglio un panino qui o un piatto di pasta con le sarde?”, chiede Gianni Morandi ai suoi follower siciliani mentre Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 23 maggio 2022) “Meglio un panino qui o un piatto di pasta con le sarde?”, chiedeai suoi follower siciliani mentre Perizona Magazine.

Advertising

RadioItalia : Come si può descrivere un mito come Gianni Morandi!? #rilive @morandi_g @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi - RadioItalia : Gianni Morandi MAESTRO di VITA. Punto. #rilive @morandi_g @SkyItalia @NOWTV_It @TV8it #skywifi - mckinnonwife : Ci stava Gianni Morandi nella mia città e non lo sapevo. Lo volevo vedere dal vivo ?? - dimatom : Anche Gianni Morandi all'albero #Falcone - mitamani_ : RT @mandyinzland: Tutti a seguire Gianni Morandi che è meglio. -