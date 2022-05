Gianluca Vacchi si commuove a Domenica In i miei genitori mi hanno insegnato molto (Di lunedì 23 maggio 2022) L’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi si racconta a Mara Venier per presentare il suo documentario Mucho Más.Un Gianluca Vacchi che non ti aspetti, quello ospite di Mara Venier a Domenica In. L’imprenditore e influencer (anche se queste due categorie appaiono riduttive rispetto a tutte le sue attività) arriva in studio per presentare Mucho Más, il Leggi su people24.myblog (Di lunedì 23 maggio 2022) L’imprenditore e influencersi racconta a Mara Venier per presentare il suo documentario Mucho Más.Unche non ti aspetti, quello ospite di Mara Venier aIn. L’imprenditore e influencer (anche se queste due categorie appaiono riduttive rispetto a tutte le sue attività) arriva in studio per presentare Mucho Más, il

Advertising

roccolaoshi : RT @VigilanzaT: A Domenica In ennesimo spot ad Amazon, stavolta a Mucho Mas di Gianluca Vacchi. Ma è Rai1 o una filiale di Amazon? Senza c… - GiovanniLond : @PrimeVideoIT @Gianluca_Vacchi Pensate che al pubblico sia rimasto solo un neurone? - BaritaliaNews : Domenica In, Mara Venier ospita Gianluca Vacchi e fa subito una gaffe … - soloversacexme : RT @Mamox__: Come cazzo siamo arrivati ad ascoltare Gianluca Vacchi una domenica pomeriggio, su Rai Uno, che ci spiega il grande valore dei… - Mamoziocag8 : @PrimeVideoIT Ma uno perchè dovrebbe guardarsi un documentario su Vacchi? Cioè GIANLUCA VACCHI ?? -