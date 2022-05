George Russell è contento | “Mercedes? Dimezzato il distacco”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Terzo podio stagione, sempre sul gradino più basso. Va bene, anzi va benissimo, così perche si è dimostrato indomito e pronto per competere con i più forti della Formula 1. L’inglese diha colto un importante terzo posto nel Gran Premio di Spagna che ha regalato numerose certezze alle Frecce d’Argento: secondo l’anglosassone, infatti, nella gara di ieri si èilcon le rivali di questa stagione. Le dichiarazioni di“Se ho pensato di poter vincere? Beh, quando sei in testa ovviamente pensi di avere delle possibilità – ha ammesso candidamente il #63 ai microfoni di Sky Sport F1 dopo il GP – ma stavamo cercando di trovare l’equilibrio su tante cose. C’era Max dietro super veloce e noi avevamo problemi alle ...

Advertising

F1Daviderusso : George #Russell e Lewis #Hamilton guidano la wing car più affidabile della nuova era della #Formula1 #Mercedes W13 - EAitalia : ?? È doppietta per la @redbullracing nel @Circuitcat_eng - La vittoria dello #SpanishGP è di Max Verstappen!! Sergi… - News_Auto_cars : Mercedes, George Russell:”Oggi ho fatto il massimo” - Graftechweb : Mercedes, George Russell:”Oggi ho fatto il massimo” - newseffe1 : Mercedes, George Russell:”Oggi ho fatto il massimo” -

... dopo il ritiro di Charles Leclerc si trovava in una situazione ideale per puntare alla vittoria, approfittando del tempo perso da Max Verstappen dietro a, con l'olandese che non ...Torna sul podio la Mercedes conche chiude terzo, davanti all'altra Ferrari di Carlos Sainz.“Se ho pensato di poter vincere Beh, quando sei in testa ovviamente pensi di avere delle possibilità – ha ammesso candidamente il #63 ai microfoni di Sky Sport F1 dopo il GP – ma stavamo cercando di ...Un week end solidissimo, invece, con George Russell che si conferma imponente nel modo in cui sa correre davanti e massimizzare il risultato. Hamilton recupera, rimonta, corre con passo buono a ...