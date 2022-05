Garmin Italia potenzia il team Consumer electronics (Di lunedì 23 maggio 2022) Garmin Italia presenta un nuovo team dedicato alla Consumer electronics: Claudia Fabbri è sales manager In una fase di grande crescita, dal 2022 Garmin Italia integra nel proprio organico quattro figure chiave chiamate a potenziare la divisione Consumer electronics. Tra gli obiettivi, rafforzare ulteriormente l’attenzione al cliente e perfezionare la visibilità in store del brand. A capo della divisione ci sarà Claudia Fabbri nel ruolo di Sales Manager: ingegnere civile, classe 1986, originaria del Venezuela, Fabbri comincia la sua avventura con Garmin nella filiale cilena nel 2017, come Key Account Manager nel settore retail, assumendo nel 2020 l’incarico di Dealer & Distributor Manager. Le ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 23 maggio 2022)presenta un nuovodedicato alla: Claudia Fabbri è sales manager In una fase di grande crescita, dal 2022integra nel proprio organico quattro figure chiave chiamate are la divisione. Tra gli obiettivi, rafforzare ulteriormente l’attenzione al cliente e perfezionare la visibilità in store del brand. A capo della divisione ci sarà Claudia Fabbri nel ruolo di Sales Manager: ingegnere civile, classe 1986, originaria del Venezuela, Fabbri comincia la sua avventura connella filiale cilena nel 2017, come Key Account Manager nel settore retail, assumendo nel 2020 l’incarico di Dealer & Distributor Manager. Le ...

