Galliani: “La storia continua, il grande Milan finalmente va avanti” | News (Di lunedì 23 maggio 2022) Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo aver conquistato lo scudetto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Adriano, ex amministratore delegato rossonero, ha espresso il suo pensiero suldopo aver conquistato lo scudetto

Advertising

PianetaMilan : #Galliani: “La storia continua, il grande @acmilan finalmente va avanti” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - LucaBen80 : @pap1pap Suppongo che la lieve sottolineatura su Moggi e Galliani sia passata in sordina per dare risalto a Sforza… - gloria83304169 : @gumas75 Può essere un abbellimento della propria storia. Pare brutto dire che si è diventato milanista per poter l… - SaberCola17 : La storia è finita che lui rinnega il Milan perché i tifosi hanno esultato alla vendita del Milan di Berlusconi ver… - elliott_il : @Tucoramires1 @zorrobobi E questo il punto, non capiscono che il cinese sti anni ha messo un saccho di soldi dentro… -