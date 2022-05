Francia, il neo-ministro alla Solidarietà Damien Abad accusato di violenze sessuali (Di lunedì 23 maggio 2022) Nominato da meno di una settimana e già rischia le dimissioni. Il neo-ministro francese della Solidarietà Damien Abad, come rivelato da Mediapart, è infatti accusato da due donne di violenza sessuale. I fatti contestati risalgono al 2010 e al 2011 e, secondo le ricostruzioni, erano noti nell’ambiente politico. Secondo il quotidiano francese, sia il partito République en Marche, sia i Républicains, sia la procura della Repubblica hanno ricevuto pochi giorni prima della nomina a ministro “una segnalazione da parte dell’Osservatorio delle violenze sessiste e sessuali”, un’istanza creata da gruppi di femministe all’origine del movimento #meTooPolitique. Abad è affetto da una rara malattia, l’artrogriposi, che blocca le articolazioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Nominato da meno di una settimana e già rischia le dimissioni. Il neo-francese della, come rivelato da Mediapart, è infattida due donne di violenza sessuale. I fatti contestati risalgono al 2010 e al 2011 e, secondo le ricostruzioni, erano noti nell’ambiente politico. Secondo il quotidiano francese, sia il partito République en Marche, sia i Républicains, sia la procura della Repubblica hanno ricevuto pochi giorni prima della nomina a“una segnalazione da parte dell’Osservatorio dellesessiste e”, un’istanza creata da gruppi di femministe all’origine del movimento #meTooPolitique.è affetto da una rara malattia, l’artrogriposi, che blocca le articolazioni e ...

