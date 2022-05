Francesco Oppini | il figlio di Alba Parietti | “azzannato” dove non batte il sole | “Ahi!”

Leggi su newstv

(Di lunedì 23 maggio 2022) Molte sono le disavventure cheha dovuto affrontare in carriera, ma questa forse non se l’aspettava. Ha da poco compiuto quarant’annied ha festeggiato in un noto locale alle porte di Milano con gli amici di una vita e l’immancabile mamma, che in giovinezza e beltà gareggia con il…ahi… (web source)di genitori un po’ ingombranti Parafrasando il titolo di un vecchio film, non si può dire chesia “di un dio minore”, tutt’altro. Si può anzi affermare che ha speso un bel po’ di energie per costruirsi un suo percorso personale e sganciarsi dall’idea continua dell’esseredi…. I figli d’arte hanno ...