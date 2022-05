Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi | la prima foto di famiglia con Giulietta su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 maggio 2022) ““. Come possiamo descrivere lacondivisa dasu, se non così? Insieme ae alla loro, nata a marzo 2022, sono stati invitati a una comunione in uno scenario da favola: una villa della campagna romagnola. Un ritratto intimo e privato, uno scatto meraviglioso, dove lasi stringe a, che invece tiene in braccio la piccola. Una di quellememorabili, che non si conservano solo nell’album dei ricordi, ma che si serbano anche nel cuore.: il primo ...