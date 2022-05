Francesca Morvillo, non solo moglie di Falcone: voglio raccontarvi una delle prime magistrate italiane (Di lunedì 23 maggio 2022) Bisogna ammettere che di Francesca Morvillo si è sempre detto poco, ma non certo perché lei fosse una 'costola', un accessorio muto del marito, ma perché Giovanni Falcone ieri come oggi è sempre stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Bisogna ammettere che disi è sempre detto poco, ma non certo perché lei fosse una 'costola', un accessorio muto del marito, ma perché Giovanniieri come oggi è sempre stato ...

Advertising

matteorenzi : #23Maggio. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicilllo, Antonio Montinaro: l’Italia non dim… - EnricoLetta : « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvi… - caritas_milano : “Contano le azioni, non le parole” Oggi, #23maggio 2022, ricorre il trentesimo anniversario della strage di #Capaci… - CislLombardia : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra:A trent’anni dalle stragi di #Capaci e #viadAmelio oggi, #23maggio,saremo a Palermo per ricordare Giovanni… - Andrea_V_73 : RT @lapoelkann_: Oggi è il trentesimo anniversario della #stragedicapaci in cui la mafia uccise #GiovanniFalcone, Francesca Morvillo, Vito… -