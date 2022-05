FOTO – Salernitana salva | spunta lo striscione contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lafesteggia una salvezza che ormai sembrava impossibile dopo la sconfitta casalinga per 4-0l’Udinese e celebra il suo allenatore Davide Nicola. Are i granata è stato il pareggio per 0-0 che ha tenuto il Cagliari bloccato l’intera partitail Venezia, che ha così permesso alladi raggiungere la salvezza con soli 31 punti in classifica, ben lontana dai canonici 40 punti per l’aritmetica permanenza nella massima serie.a SalernoililAll’indomani della salvezza, i tifosi granata, che fino a qualche domenica fa speravano nella vittoria degli azzurri ...